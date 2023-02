Řezníčkovi musel oba góly posvětit VAR. Divné, když emoce nemůžou jít hned ven, říká kanonýr

Hráli jsme zatím hlavně se silnými soupeři včetně Plzně a Slavie. Nebylo jednoduché se proti nim prosadit. Před zápasem s Baníkem jsem si ale říkal, že tentokrát by to mohlo již vyjít. Povedlo se. Za dvě branky jsem samozřejmě moc rád. Ještě mnohem podstatnější je ovšem výhra, na kterou jsme teď čekali delší dobu. Pro Zbrojovku je mimořádně důležitá.

Hodně těžký. Dobře jsme do něj vstoupili, dali jsme rychle vedoucí gól. Hrálo se nahoru dolů. Utkání se muselo divákům líbit. Ostravané nás ve druhé půli přitlačili a zejména v závěru měli velký tlak. Kluci to ovšem vzadu dobře uskákali. Hektický závěr střetnutí jsme zvládli. Získali jsme tři body, po nichž jsme hrozně toužili.

Samozřejmě jsem to v obou případech prožíval dost blbě. Je divné, když emoce nemůžou jít ven hned po vstřelení branky. Tak to prostě ale teď je. Naštěstí jsme se v obou případech dočkali gólové radosti, byť trochu opožděně.

Co do počtu nastřílených branek jste si už vyrovnal kariérní maximum. Máte větší radost z toho, že jste se přiblížil na osm gólů vstupu do Klubu ligových kanonýrů, nebo z vedení v aktuálním pořadí střelců v tomto ročníku nejvyšší soutěže?