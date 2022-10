Slabí stopeři, křehké sebevědomí. Co sráží Slavii?

Góly jako přes kopírák

Oponenti Slavie mají mustr, jak jí dát gól. Je jednoduchý, skoro až banální, ale vychází. Přijde dlouhý nákop, hráči sešívaných si počínají nedůrazně, soupeři souboj vyhrají, míč někam propadne, protivník ho uzme a s červenobílými je zle. Podle téhle šablony proti nim skórovaly Hradec Králové, Raków Čenstochová, Slovácko nebo Olomouc. Plzeň získala po takové akci penaltu, a ještě byl vyloučen obránce Eduardo Santos.

„Čím více se upozorňujete na určité situace, tak se to paradoxně někdy spíš zhoršuje. Nevím, co víc udělat, věděli jsme, co nás čeká," krčí rameny Trpišovský. „Jedna věc je souboj prohrát nebo vyhrát, druhá pak, jak do něj jdete. Od léta dlouhodobě chybujeme v těchto situacích, necháme se hráčem předskočit a on nám míče protečovává za záda. Máme špatné výchozí postavení," popsal hřích svého souboru slávistický kouč.

Slabí stopeři

Jednoznačně to souvisí s předchozím bodem, stopeři bývají v obdržených brankách namočení nejvíc. Nejsou jistí, mají výkyvy, špatně se zajišťují a rozhodují. Slavia potíž na stoperské pozici cítila už před sezonou, proto přivedla z Karviné Eduarda Santose, jenž byl po hostování v Plzni ověnčen mistrovským titulem. Jenže nastřádal už tolik minel, až šéf klubu Jaroslav Tvrdík prohlásil, že jeho cesta do áčka vede přes druholigovou rezervu. Trpišovský před týdnem hovořil o tom, že Brazilec bude mít speciální režim, že musí pracovat na kondici i taktice a potřebuje zlepšit přístup, zodpovědnost a výkonnost. Santos měl i zdravotní potíže.

Teď tedy mají Slavii držet Aiham Ousou a Taras Kačaraba, nouzovou alternativou je stažení Christa Tiéhiho do středu obrany, jak Trpišovský učinil v Olomouci po nepřesvědčivém výkonu a žluté kartě Kačaraby v průběhu druhé půle. „Když už souboj prohrajeme, musíme se lépe zajistit. Paradoxně jsme schopni odbránit velice dobře běžecké a herní situace, ale s tímhle máme problém," láteřil velitel lavičky sešívaných.

Jistou spásou by mohlo být, až se vrátí po zranění Tomáš Holeš.

Křehké sebevědomí

Měli by být mentálně silní, zvládat krizové situace, poradit si. Jenže slávisté zase tak odolní nejsou. Alespoň sám na to upozornil trenér Trpišovský. „V momentě, kdy jde soupeř do vedení, jeho sebevědomí se zvýší a naše sníží. My si ten zápas uděláme těžší," prohlásil hlavní stratég červenobílých v Olomouci. Nalomí tedy sebevědomí družiny z Edenu inkasovaná branka až tak moc?

„Je to překvapivé zjištění. Trenér zná tým nejlíp a vidí, že je to zasáhne. Mají zkušené mužstvo, kvalitní hráče, ale stejně je to zasáhne," poznamenal na toto téma bývalý ligový fotbalista Antonín Rosa ve studiu O2 TV sport.

Problémy venku