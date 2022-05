Hr. Králové

Přitom po prvních pěti minutách utrpěly plzeňské naděje, že by se snad vysněná mistrovská korunovace mohla odehrát už v mladoboleslavském azylu hradeckých „Votroků", trhliny a šrámy. Sice nepatrné, v zápase poprvé a naposledy, ale i tak...

Ne snad že by je způsobili nekompletní domácí postrádající potrestané zběhy Vlkanovu a Mejdra, to z Ostravy dorazila informace, že se Slavia ujala v duelu s Baníkem bleskově vedení. Nejdřív na červenomodré tribuny, protože přes dva tisíce fanoušků Viktorie se za svým týmem oněch 160 kilometrů do města automobilů v předtuše velkého plzeňského dne vydalo, poté i na trávník.