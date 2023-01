Slavia má druhou posilu. Dotáhla příchod Pecha z Boleslavi

Hotovo. Fotbalová Slavia vítá po záložníkovi Petru Hronkovi druhou zimní posilu, už popáté za necelých dvanáct měsíců sáhla do Mladé Boleslavi, odkud se do Edenu stěhuje dvacetiletý krajní bek či záložník David Pech. Mládežnický reprezentant podepsal ve vršovickém klubu smlouvu do 30. června 2027. Informaci potvrdily oba kluby.

Foto: FK Mladá Boleslav Fotbalista David Pech.Foto : FK Mladá Boleslav

