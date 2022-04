Slavia se chystá na šlágr: Kdo do brány? Kam s Holešem? Přijede do Plzně Krmenčík?

Kdo do brány?

Když v únorovém zápase proti Bohemians chytal brankář Ondřej Kolář po čtyřech měsících a poprvé od hrůzného zranění hlavy odhodil ochrannou helmu, deklaroval trenér červenobílých Jindřich Trpišovský, že gólmanem číslo jedna zůstává Aleš Mandous. Jenže platí to i nyní?

Kolář spolehlivě zvládl poslední tři ligová utkání včetně derby proti Spartě, zatímco Mandous chyboval v osmifinálové odvetě Konferenční ligy proti Linci. Trpišovský dá i na vazby v defenzivě z minulosti, které má Kolář s navrátivšími stopery Davidem Hovorkou a Ondřejem Kúdelou pevnější. Je favoritem, že půjde mezi tyče právě on.

Fit je ale už David Hovorka, připraven by měl být už i Ondřej Kúdela, jenž si o víkendu střihnul zápas za béčko. K dispozici by už také mohl být Taras Kačaraba, plus samozřejmě Aiham Ousou, který zdravotní problémy neměl. Tihle všichni dávají Trpišovskému pro skládání stoperské dvojice solidní výběr, naopak možnosti na postu defenzivního záložníka smrskává sešívaným absence Maksyma Talovjerova, jenž byl naposledy proti Českým Budějovicím vyloučen. Připraven bude Jakub Hromada.