Slavia si bez Stanciua poradí, věří experti. Zesílí pozice Lingra, Madsen má obří šanci

Poslední mistr a zároveň aktuální ligový lídr se už nebude moct opřít o schopnosti rumunského reprezentanta, jenž finalizuje přestup do čínského Wu-Chanu a za dva a půl roku v červenobílém dresu nastoupil do 112 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal 26 gólů a 27 asistencí. „Musíme najít hráče, který bude schopný za půl sezony udělat deset bodů z toho postu, což Nico pravidelně dělal. Alternativ je víc," dává si za úkol slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

„Ondra má v sobě nezdolnou vůli. Už když jsem si ho někdy v jeho sedmnácti letech vytahoval v Karviné do áčka, viděl jsem na něm, jak ohromnou ambici má. Až jsem si někdy říkal, aby ho to nebrzdilo. Ale pomáhá mu to naplňovat jeho cíle. Vyšvihl se. Když přestupoval do Slavie, byla před ním spousta hráčů, postupně se posouvá. Jeho budou mít všichni trenéři rádi, nevypustí jediný soubojů, do všeho chodí. Jeho pozice sílí a on sám roste," povídá Weber o pracantovi, jehož dobře zná.