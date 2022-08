Slavia zvažuje nabídku na Sora z Belgie. Trpišovský teď prodávat nechce, hodně napoví duel s Rakówem

Trenér Jindřich Trpišovský, pro kterého představuje potenciální odchod hbitého Nigerijce největší hrozbu, by s ním chtěl ještě pracovat. Sor přišel do Edenu teprve v zimě z Baníku Ostrava. „Můj pohled? Hráč, který tu ještě neodehrál ani sezonu, by neměl odcházet," nastínil hlavní slávistický stratég.

„Člověk ale míní a život mění. Jde i o to, co chce hráč i jeho agent, je to vždy o nabídce. Ta se aktuálně stále zvyšuje, je otázka, kde se zastaví. Je to ale ofenzivní hráč, kterému je dvaadvacet let a má neuvěřitelný potenciál. Je to klenot, ještě neukázal vše, co umí. Je potřeba ho dobře prodat, je jasné, že to jednou budeme muset udělat. Jde ale o to, abychom ho prodali v nejlepším možném rozpoložení. Zůstává otázkou, kde se nakonec výše nabídky zastaví," rozebral Trpišovský detailně situaci.