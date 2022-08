Provod se Sorem zůstali v Praze a dvě změny na soupisce. Proč Slavia dopsala Plavšiče?

Trpišovský tak jako obvykle tvaruje sestavu podle aktuální situace a s rozhodnutími může čekat až do dne zápasu. „Někdo má větší obtíže, někdo menší. Ale to je ve fotbale normální, zvlášť po přípravě a ve chvíli, kdy jdou zápasy takhle rychle za sebou," přijal neustále se měnící stav kádru s klidem slávistický kouč.

Spoléhá na to, že Plavšič umí dát dobrý centr, uvolnit se. „Může nám pomoct při dobývání obrany soupeře," přitakal kouč sešívaných. „Předtím nebyl dopsaný na soupisku i proto, že se jednalo o jeho odchodu do Turecka. To ale momentálně nedopadlo. V tuhle chvíle chceme využít to nejlepší, co máme k dispozici. Jeho výhodou je i to, že tým zná," vypočítal Trpišovský.