Teclova show při demolici Pardubic. Hattrick? Kdybych nevěřil, nevstávám na trénink, řekl střelec

Dvakrát mu přiťukl na gól Lukáš Masopust, ke třetí brance ho krásným obloučkem vybídl Aiham Ousou. „Měl jsem to jako na zlatém podnose. Klukům děkuju, bez takového servisu nemá útočník šanci," glosoval svůj hattrick proti Pardubicím slávistický útočník Stanislav Tecl.

Výhra o sedm gólů, tři vlastní zásahy, takže vše ideální? Úplně ne. „Zase jsem proměnil asi padesát procent šancí. To mě trochu mrzí. Ale zaplaťpánbůh za to, že jsem se trefil. Doufám, že to nebylo na dlouhou dobu naposledy," odkazoval jednatřicetiletý forvard na nevyužitou hlavičku po centru Davida Juráska, nebo na svůj další pokus do tyče. To byly také velké příležitosti.

Každopádně Tecl byl v laufu, dobře se pohyboval, tým vedl. Zapadl do celkově vysoce kvalitního představení červenobílých. „Hráli jsme tak, jak jsme si představovali," lebedil si.

„Jsem hlavně rád za něj. Veškeré své úsilí dává ve prospěch týmu, dodává mentální příspěvek, který směrem ven není tolik vidět. Jsem rád, že svou snahu zúročil góly a celkovým výkonem. On má na prvním místě úspěch Slavie. Když nepřichází, hodně ho to trápí," popsal kouč Trpišovský.

S Teclem se vleče pověst hráče, který hodně šancí spálí. I jeho místo v kádru Slavie se hodně mění, v hierarchii ho často předskakují jiní a on pak musí zase na příležitost čekat. „Už mi není dvacet, kdy by to bylo horší. Chci hrát co nejvíc, ale vím, jaká je moje pozice. Snažím se klukům pomáhat. Mám už i věk na to, abych mohl někomu poradit," podotkl útočník, kterého všichni v Edenu berou jako dobrou duši v kabině.

I když míval hlušší období, nikdy se nezdává. Pořád věří, že bude sázet góly. Klidně hattricky, v kariéře zaznamenal v neděli pátý. Ty předchozí? Ještě za Jihlavu proti béčku Sparty (duben 2011) ve druhé lize, pak za Plzeň v lize v Mladé Boleslavi (říjen 2014) a za Slavii v lize v Českých Budějovicích (srpen 2020) a pak se v poháru proti Karlovým Varům prosadil dokonce čtyřikrát (březen 2021). „Asi bych je dal všechny dohromady," usmíval se.

„Kdybych nevěřil, nemělo by cenu ráno vstávat na tréninky. Budu věřit i dál. Tímhle to, doufám, nekončí, Věřím, že se dostaneme do tempa a naše výkony budou takhle pokračovat," pravil Tecl rozhodně a odhodlaně.

Slavia nemá momentálně v útoku tak bohatý výběr. Yira Sor a Václav Jurečka laborují se zraněním, ve čtvrtek se v prvním zápase play off Konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová představil na hrotu Ondřej Lingr, ale zápas mu i kvůli slabé podpoře spoluhráčů nesedl.

Mohl Tecl zaujmout Trpišovského natolik, že by ho poslal v klíčové odvetě proti polskému soupeři, která zásadně ovlivní celou slávistickou sezonu, do hry? „To nevím. Budu rád, když šanci dostanu. A pokud ano, budu dělat vše, abych ji využil. Trenéři mají, z čeho vybírat. Teď sestavu trefili, snad to bude pokračovat i v celé sezoně," odvětil Tecl.

„Je dobře, že při absenci některých útočníků, ho tu máme. Představuje další možnost od začátku nebo pro průběh utkání," dodal na stejné téma Trpišovský. Slavia bude dotahovat ve čtvrtek manko 1:2 z Polska.