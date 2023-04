Trpišovský po derby: Chvílemi to vypadalo jako v Anglii, náš výkon gradoval

Jaké derby bylo?

Skvělé po všech stránkách. Pomohlo nám, že jsme šli do vedení. Měli jsme pak víc prostoru na brejkové situace a přidali i druhou branku. Bohužel pak jsme faulovali, dostali jsme kontaktní gól, pak i na 2:2. Zareagovali jsme skvěle, od toho stavu byl náš výkon skvělý. Hráči jako Oscar nebo Ogbu, kteří zvýšili aktivitu, nás táhli. Hlavně Oscar ve středu hřiště. Přidali se další hráči. Dali jsme gól z rohu, ale v závěru jsme nezachytili akci soupeře, to je asi jediná kaňka. Dalo se to ubránit, navíc jsme balon na noze měli my. Zkratem jsme si nechali vyrovnat utkání.

Jaké dojmy tedy převládají?

Myslím, že to byl super fotbal. Oba týmy do toho daly absolutně všechno, dalo se na to dívat. Ve druhé půli mi to chvílemi připadalo jako v Anglii, hřiště se roztrhalo, přicházely bazény nahoru dolů. Z toho pramenila únava hráčů na obou stranách a rodily se zajímavé situace. Jsem rád za to, co jsme předvedli. Že jsme za stavu 2:2, kdy pro nás nebyl emoční vývoj příznivý, zvedli hlavu a dostali se do vedení. Neříkám to často, ale hlavně v první půli byl rozhodčí skvělý. Podal suverénní výkon, měl dobré rozhodování i díky tomu byla velká plynulost hry. Přispěly k tomu oba týmy, soustředily se na hru, i když si nic nedarovaly.

Velkým tématem před zápasem byla obrovská marodka ve vašem týmu. Jak to ovlivnilo přípravu?

Nejhorší pro nás byly dva dny zpátky, kdy jsme klepali, aby nám nevypadl někdo další. Když někdo zakašlal, byli jsme v panice. Od čtvrtečního odpoledne jsme drželi sestavu, která nastoupila. Jen jsme čekali, jestli z toho ještě někdo nevypadne. Tenhle scénář jsme měli připravený.

Pracovali jste s týmem po psychické stránce?

Hodně. Celý realizační tým i hráči, kteří nemohli nastoupit jako Lindži (Ondřej Lingr) a spol. Snažili se tým hecovat a přenést na něj energii. Řekl bych, že to (absence) na nás nebylo vůbec znát. Bůhví, jak by to vypadalo, kdyby nastoupili jiní. Třeba by to bylo horší, třeba lepší, to se nikdo nedozví. Ale ti hráči mají velkou kvalitu, proto jsou ve Slavii, musejí to pak ukázat. Tady to potvrdili. Jsem spokojený s hráči od začátku zápasu, všichni ze základní sestavy hráli na hranici možností. Třeba Ogbu od 65. minuty tahal jednu nohu za sebou, chtěl vydržet co nejdéle. Možná nám na konci chyběl. Ale byli jsme zarputilí, zakousnutí, podali jsme dobrý výkon. Fotbalový, běžecký i emoční. Náš výkon gradoval. Jsem rád především za tu emoční stránku.

V jakém stavu jsou marodi?

Petr Ševčík má antibiotika, jeho návrat bude asi nejdelší. Douděra a Zafeiris by mohli v pondělí nebo v úterý naskočit do tréninku. Ti jsou nejblíž. U nich to bude podobné jako u Tomáše Holeše, který ještě v úterý ležel, ve středu lehce trénoval, každý další den se jeho stav zlepšoval a derby odehrál. Lingr a David Jurásek jsou na delší dobu mimo.

Otevřený trénink fotbalistů Slavie před derby na SpartěVideo : Pavel Dosadil, Sport.cz

V základní sestavě nastoupil David Pech. Proč jste se pro něj rozhodl a jak jste s ním byl spokojený?

David byl jeden z těch hráčů, který byl lehce zasažený virózou. Ale nebyl ve stavu, že by nemohl nastoupit. Měli jsme domluvu, že zápas rozjede na plné pecky. Že odehraje, co vydrží, a pak za něj přijde Matěj Jurásek. Měl nějaké náběhové úkoly, vydal se. O poločase jsme ho střídali z více důvodů. Měl toho plné zuby, měl žlutou kartu a nechtěli jsme se připravit o brejk (okno pro střídání) do druhého poločasu. Postupně se rozbíhal. Nastoupil na jiné pozici, než na které k nám přišel. Dobře si plnil některé obranné povinnosti, občas byl pozdě u Zeleného s Haraslínem. Postupem času se dostal i na balon, rozjel první gól, to byla přesně situace, kterou jsme po něm chtěli. Zachoval klid, vyvezl balon. Zvládnul to, ale chtěl jsem od něj takových akcí víc.

