Slávistickou exhibici odneslo Dynamo. Výhry slaví Baník, Liberec i Jablonec. Slovácko znovu bez výhry

Fotbalisté Baníku Ostrava začali na očekávanou povinnou výhru nad posledními Pardubicemi zadělávat v 32. minutě utkání, kdy po faulu hostujícího Pavla Černého proměnil pokutový kop Daniel Tetour, a favorit tak odcházel do kabin s těsným jednobrankovým náskokem.

Mizerný start měli fotbalisté Bohemians do zápasu proti hostujícímu Liberci. Už ve 2. minutě měl na velkém vápně až nečekaně hodně času a místa Matěj Valenta a přesnou střelou k tyči překonal bezmocného Valeše. Domácí poté zapnuli na vyšší stupeň, pozornou obranu Severočechů však do konce úvodního poločasu překonat nedokázali, a do kabin tak odcházeli s jednobrankovou ztrátou.