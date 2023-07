Sparta kopala penaltu ve Zlíně správně. Vyloučení Kostky? VAR neměl zasahovat

Dlouhý aut Lukáše Sadílka propadl do pokutového území Zlína, kde spadl na ruku obránce Cedidly. Sudí Dalibor Černý byl zavolán k přezkoumání situace k videu, kde ruku odhalil a odpískal pro Spartu penaltu. Pohoršující okolností pro Cedidlu bylo mimo jiné to, že měl ruku v nepřirozené poloze a nikdo míč netečoval.

Komentář komise rozhodčích: „Ve 33. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR vyloučil hráče domácího družstva č. 31. Přestupek byl na hranici mezi surovou hrou (ČK) a bezohlednou hrou (ŽK). Pokud by rozhodčí vyloučil hráče přímo na hrací ploše, nepovažovali bychom to za chybu. Intervence VAR ale v tomto případě správná nebyla. Aspektem surové hry je zásah podrážky na holeň, při kterém došlo k roztržení stulpny soupeře. Aspektem bezohledné hry je to, že se nejednalo o přímý zásah, ale podrážka sklouzla po holeni soupeře."