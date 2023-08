Suchý: Rodina si zápas užila, já spokojený nejsem. Slavia má výhodu

Myslím, že v první půli jsme zápas zvládali tak, jak jsme chtěli. Byli jsme Slavii důstojným soupeřem, samozřejmě při její síle jsme chtěli vycházet z dobré obrany a pokusit se dostávat do rychlých protiútoků nebo se prosazovat po prodloužených balonech Júsufem. V prvním poločase jsme byli víc ve hře, po přestávce zvýšila Slavia obrátky a dala gól, který nakonec rozhodl. Po vystřídání jsme chtěli ještě udělat tlak do vápna, ale bohužel se nám nepodařilo pořádně zakončit.

V prvních třech kolech jste dali sedm gólů, proti Slavii jste si nevypracovali pořádnou šanci. Čím to? Bylo to vaším výkonem v ofenzivě, nebo soupeřovým v defenzivě?

Těžko říct. Měli jsme změnu, nehrál Mára Matějovský, který je pro nás do ofenzivy velice důležitý. Měli jsme to jinak postavené, typologie zápasů byla z naší strany trochu jiná. Jak už jsem zmínil, chtěli jsme se prosazovat delšími nebo propadlými balony. Myslím, že v první půli tam pár takových momentů bylo, dvakrát jsme zakončovali ukvapeně, mohli jsme něco vymyslet. Jinak jsme ale asi nevolili dobrá řešení. Ale i Slavia to dobře odbránila.

Je to síla a výhoda pro Slavii. Pro nás to ale není nic překvapivého, člověk si s tím musí poradit a nedělat si z toho hlavu. Když přijdou tihle hráči na hřiště, musí se do zápasu dostat, my už v utkání jsme. Má to své pro a proti, ale o Slavii se ví, jak široký kádr má a že už jí to kolikrát pomohlo.