Tanec eur kolem hvězdy Plzně. Mohla by se Frankfurtu vyplatit, říká expert

Má za sebou raketový progres. Durosinmi ještě před rokem hrál v Karviné a v lednu šel na hostování do Plzně, která ho v létě vykoupila. V modročerveném dresu uplatnil všechny svoje zbraně: výšku, rychlost či produktivitu, góly střílí i připravuje. Kromě zmíněné báječné ligové bilance stihl taky tři důležité trefy v letních předkolech Konferenční ligy. Škoda říjnového zranění, s poškozenými kolenními vazy musel na operaci.

Je mu dvacet, pořád ještě může fotbalově růst. I tohle si uvědomují ve Frankfurtu. „Pokud vám přijde nabídka na hráče kolem deseti milionů eur, musíte to zvažovat, abyste tu ohromnou šanci neprováhali. Nikde nemáte garantováno, že se mu bude takhle dařit i v příští sezoně,“ řekl Levý.

Ovšem může být Frankfurt ochotný zaplatit skoro čtvrt miliardy korun za zraněného hráče? „Jak znám německé týmy, mají dokonalé informace. Ví, jak proběhla operace i následné léčení, a proto je Frankfurt ochotný nabídnout takovou částku,“ vykládal Levý, jenž v Německu hrával šest let.

„Durosinmi v tuhle chvíli není investice pro příští týdny nebo měsíce, ale do budoucna. Ve Frankfurtu v něm vidí potenciál nejen sportovní, ale i dalšího zhodnocení, proto jdou do kalkulovatelného rizika,“ popsal Levý. „U Durosinmiho je důležitý jeho věk i čísla. Je u něj ohromná možnost růstu, což zájemci dobře vidí. Z toho důvodu se do něj rozhodli investovat.“