Trenére, půjdu do toho! Jak Slavia přicházela o hráče a skládala základní sestavu?

Proč? Reprezentační přestávka udělala v kabině Slavie nevídaný průvan, k tomu Jan Bořil a Christos Zafeiris chyběli kvůli kartám. „Ještě ve středu jsem říkal, že všichni jsou zdraví. Ve čtvrtek to začalo,“ popisuje ságu posledních dní Trpišovský.

„Když jsem to viděl, nebylo moc kam sáhnout. Bavili jsme se, jestli budu hrát ze středu, moc lidí nebylo, takže jsem trenérovi řekl, že jestli bude potřebovat, půjdu do toho,“ dodává podrobnosti 30letý Masopust. Ten pravidelně nastupuje na pravé straně jako křídlo, wingbek nebo člen stoperské trojice, ale šestka? „Tam jsem hrál ještě v poháru v Kroměříži,“ culí se.

Taková turbulence si vybrala svou daň, Slavii to v první půli příliš nešlo, kromě úvodu se prakticky nedostala do vyložené šance.

„Nebylo to jednoduché z hlediska organizace hry nebo komunikace,“ přiznává Trpišovský. „Sehranost nebyla stoprocentní, ale zvládli jsme to. Míchání sestavy je náročnější, protože chybí automatismy. Když s někým hrajete déle, víte, že třeba poběží za obranu, nebo chce míč spíše do nohy,“ přitakává Masopust.