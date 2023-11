Trojka z češtiny a moře gólů. V budějovickém áčku se rozkoukává eso z Mongolska

Na vydatný svatomartinský oběd s husou a mladým vínem mohl 11. listopadu zapomenout. Byl to pro něj životní den. Poprvé se dostal do ligové nominace budějovického áčka a coby žolík proti Teplicím (0:1) stihl posledních třináct minut.

Minulý týden přidal v černobílém dresu s číslem 21 podobnou porci v osmifinále MOL Cupu s Jabloncem (1:2) a v sobotu večer může naskočit do sváteční partie na Slavii. Pro připomenutí: Dynamo v Edenu povede už jen Tomáš Zápotočný, jeho trenérský parťák Marek Nikl ve čtvrtek na jihu skončil.

I on je při pohledu na Tugyho podzimní čísla z budějovické devatenáctky nadšený: 15 zápasů, 8 gólů. I díky tomu je Dynamo v dorostenecké lize druhé. „A kdyby měl Tugy větší klid ve finální fázi, měl by gólů ještě víc. Do šancí se dostává docela snadno, pomáhá mu skvělý pohyb i důraz,“ vykládá Podroužek.