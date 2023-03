Válka roku, Baník zbrojí na Spartu. V akci Baroš i "tisíce chacharů", cena piva letí dolů

Lehce se potápějícímu se Baníku jde o to, aby vyplul do klidnějších vod tabulky. Spartě o to, aby potvrdila, že chce v boji o titul vskutku přeskočit trápící se Slavii i Plzeň. Jde o hodně.

Právě pod tíhle názvem domácí klub před 100 lety odehrál první oficiální zápas, a to na půdě Slovanu Ostrava. „Prohráli jsme 1:2, ale kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby to nebylo ukončeno předčasně v 80. minutě pro tmu," dává na sítích k dobru historickou připomínku Jan Krejčíček z baníkovského marketingu a upozorňuje, že bílé retrodresy ze zápasu půjdou do aukce.