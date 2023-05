Veselý: Nic nebalíme, do Evropy máme dva mečboly. Na Spartě jsme sahali po třech bodech

Fotogalerie +18

Zasloužili jste si za předvedený výkon nějaký bod?

Nevím, jestli je lepší být naštvaný po prohře 0:6 v Edenu, nebo takhle zklamaný po velmi dobrém výkonu. Emoce jsou rozporuplné. Jsem hrdý na to, co jsme předvedli. Chtěli jsme se rehabilitovat za poslední zápasy, pracovali jsme na tom, abychom se vrátili k věcem, díky kterým je sezona taková a sami sobě si dokázali, že jsme ve skupině o titul právem. To se povedlo, bohužel výsledek už tolik ne, je lemovaný velkým zkratem gólmana a hloupou chybou obrany u druhého gólu.

Sparta byla maximálně efektivní, souhlasíte?

Ano, měla jen penaltu, šanci ke gólu a střelu Adama Karabce. Sahali jsme ne po jednom, ale po třech bodech. Nakonec nemáme nic. Klíčem bylo udržet vedení déle a byla by i velká šance, že bychom ještě branku do otevřené obrany přidali. Možná je to pro nás nováčkovská daň, v těchto utkáních platíme vysokou cenu. Nic nebalíme, máme dva mečboly a vše ve svých rukách. Stále si věříme, že čtvrté místo a pozice v Evropě můžeme uhrát. Sami pro sebe i pro naše fanoušky.

Byla zlomová chyba brankáře Valeše, když mu Jan Kuchta při odkopu sebral míč a byla z toho penalta a gól na 1:1?

Jako tým vyhráváme, jako tým prohráváme. Stále panoval stav 1:1, bylo to otevřené. Chyba u druhého gólu Jana Kuchty je to samé, triviální situace. Chystali jsme se na dlouhé míče za obranu, ale tohle by stopeři měli být schopni uhrát. Pak jsme mohli vepředu vyřešit lépe brejkové situace. Musíme to brát komplexně, bylo by strašně jednoduché najít jednoho viníka. Opakuji, podobné zápasy můžeme v další sezoně jen zúročit.

Máte teď stejně bodů jako páté Slovácko, ale papírově lehčí los a výhodu lepšího postavení po základní části v případě rovnosti.

Měli jsme začátek skupiny těžký, máme teď vše ve svých rukách. Nemusíme na nikoho čekat. Vedoucí se mě během zápasu ptal, jestli chci vědět skóre z utkání Slovácko s Olomoucí (2:2), ale já říkal, že ne. Nechtěl jsem se nechat ovlivnit tím, jak to bylo v Uherském Hradišti. Chtěli jsme na Spartě vyhrát, nechtěli jsme nic měnit, v globále bylo utkání o nás a našich chybách a špatném řešení. Měli jsme duel relativně pod kontrolou. Bylo v pořádku, jak jsme se prezentovali, jen se to nepotkalo s výsledkem.

Čím jste podle vás na Spartu dokázali herně vyzrát?

Chtěli jsme napadat, víme, že domácí mají problém se zakládáním útoků a výstavbou hry. Bylo potřeba si pohlídat standardní situace.

Bylo vašim cílem natahovat čas? Třeba při dlouhých rozehrávkách gólmana Valeše.