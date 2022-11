Vrba bleskově reagoval na ruskou nabídku. A Šádek? Vypadalo to, že se nikdy nebudeme bavit, říká kouč

Co s odstupem říká na angažmá v Ostravě? „Příliš jsem pospíchal, což se ukázalo jako chyba. Klub jsem měl poznat víc, chvíli počkat, ne to uspěchat. Výsledky nebyly takové, jak by si někteří představovali, takže zákonitě přišlo to, co přišlo. A můj čistě osobní postřeh? Nejvíc jsem doplatil na to, že věci dělám podle sebe. Na to jsem nakonec dojel."