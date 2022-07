Vrbovi v generálce chyběly góly i osa sestavy. Baník před ligou trápí zranění klíčových hráčů

Dlouhodobě zranění jsou Jan Juroška a Jaroslav Svozil. V přípravě se zranili Jan Kubala, stoper David Lischka a třetí nejlepší střelec minulého ligového ročníku Ladislav Almási. Nově se na marodku zapsali také brankářská jednička Jan Laštůvka a defenzivní záložník Ladislav Takács.

Proti Karviné tak rozhodně nevyběhla jedenáctka, která se Sigmě postaví. Herní karty Baníku tak pro soupeře zůstaly skryty "Úplně plán to ale nebyl. Byli jsme k tomu donuceni zdravotním stavem hráčů," přiznával Vrba.

V brance dostal prostor Jiří Letáček, jehož příchod z Pardubic se dořešil v pátek, vedle Frydrycha hrál ve stoperské dvojici Jakub Pokorný a v útoku se snažili pálit Jiří Klíma a Muhamed Tijani.

"Tři nebo čtyři hráče máme momentálně mimo. U Lischky je to složitější, má natržený sval a doba léčby se u něj odhaduje na tři až čtyři týdny. Almási je v situaci..., já vlastně ani nevím, co mu přesně je. Těch diagnóz, které pak byly zase popřené, jsem už slyšel několik. Doufám, že to bude ta nejmírnější diagnóza a v týdnu už se k nám připojí," vysvětloval trenér Baníku.

Optimističtější situace je u Laštůvky a Takácse. "Momentálně nejsou zdravotně stoprocentně fit ale u těchto dvou je předpoklad, že by měli být do týdne v pořádku. Nešli jsme do rizika, abychom něco zbytečně neuspěchali. Lašty dostal injekci, po které potřebuje čas, aby mohl začít normálně trénovat. U něj konkrétně je to otázka hodin," dodával Vrba.

"Proti Olomouci nastoupí hráči, kteří jsou stoprocentně zdraví a kteří v poslední době podávali v poslední době ty nejkvalitnější výkony. Napište, že budeme hrát v rozestavení sedm dva jedna," vtipkoval.

Celých devadesát minut naopak odehrál na kraji ostravské defenzivy 37letý Jiří Fleišman. "Máme na levé straně trošku míň možností a jelikož Flaška zahrál velice dobře, nebyl důvod do toho nijak zasahovat. Vyzkoušel si, že ve svých letech vydrží celý zápas, což je dobré," pousmál se Vrba.

A přiznal, že dobře fungující spolupráce s levým záložníkem Eldarem Šehičem, jenž přišel do Baníku z Karviné, jej potěšila. "Jen škoda, že jsme z jejich akcí a centrů nebyli schopní dát gól. Bylo by to klidnější," podotkl.