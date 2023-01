Vrbův příchod Procházku příjemně překvapil. Budeme s ním dávat víc gólů, věří kapitán Zlína

Co od něj očekáváte?

Už je to docela dlouho, co jsme spolu ve Viktorce působili. Myslím ale, že se nijak zásadně nezměnil. Určitě bude i ve Zlíně chtít, abychom předváděli zajímavý a ofenzivní fotbal. Předpokládám, že se nám bude snažit dodat po nepodařeném podzimu sebevědomí. Věřím, že pod jeho vedením začneme dávat víc gólů. Ty nám nejvíc chyběly.

Co říkáte na to, že si trenér Vrba vybral za asistenta i Petra Jiráčka, který byl vaším spoluhráčem v Plzni?

Je to pěkná náhoda, že jsme se znovu setkali ve Zlíně, který je od Plzně docela daleko. Stále častěji ve svých osmatřiceti letech zjišťuju, že fotbalisté, s nimiž jsem hrával, jsou už trenéři nebo asistenti. Holt musím teď Petra poslouchat... (úsměv)

Jsem přesvědčený, že nemáme tak špatný mančaft, jak by mohlo napovídat předposlední místo v tabulce po podzimní části ligy. Jenže jsme v některých zápasech bohužel nezvládli klíčové momenty a body nám proklouzly skrz prsty. Já týmu věřím, ale bylo by fajn, kdyby se povedlo mužstvo doplnit. Jsem si jistý, že klubové vedení i kouč pro to dělají maximum. Určitě se brzy nějaké posily objeví. Vždyť nás na jaře čeká několik měsíců, které budou pro zlínský fotbal mimořádně důležité. Věřím, že je zvládneme.