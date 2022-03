Vzpoura v podpalubí. Fortelný a Jarošík v únoru nejlepší

Na Letné dost možná litují, že si šikovného záložníka nestáhli zpátky do svých služeb.

"Série výher je krásná, ale zatím si není co užívat. Pořád jsme namočení v sestupu a musíme koukat dopředu a bojovat o každý zápas. Je tu dobrá atmosféra, kluci makají a jsem rád, že se to přenáší i do zápasů," zůstává realistou rodák z nedalekého Ústí nad Labem.