Zákrok na Hejdu? Nebyl to přestupek, řekla komise rozhodčích. Posvětila i druhý gól Slavie

Plzeň zahrávala standardní situaci, Lukáš Kalvach poslal ostrý míč před bránu. Před ní se pohybovalo několik hráčů, teplický obránce Chaloupek, jenž osobně strážil Rafiua Durosinmiho, při přesouvání nechtěně šlápnut na nohu plzeňskému Hejdovi. Kapitán Západočechů se okamžitě svalil v bolestech na zem a musel se nechat vystřídat. Hlavní sudí střet nepostřehl, VAR neintervenoval, že by se měla pískat penalta.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek po utkání na tento moment upozorňoval. „Má prošlápnutý kotník, nevypadá to s ním dobře. Jednalo se o situaci mimo míč, ale nevím, že by se to nemělo v takovém případě pískat. Je těžké se k zákroku vyjadřovat, viděl jsem ho z dálky. Znám jen výsledek, a sice, že Hejda má oteklý kotník. Míč byl prý jinde... S nadsázkou: pokud dám u druhé tyče někomu pěstí, a balon je u první, nejedná se o faul?" pověděl Koubek.