Zápas sezony! hlásí Hložek. Spartu tlačí čtyřbodový polštář Plzně

Viktoriáni mají nespornou výhodu. Jejich čtyřbodový polštář nenechává sparťany v klidu spát. „Asi nejdůležitější zápas, co nás v sezoně čeká, protože se hraje o hodně. Pro nás není nic než výhra," zdůrazňuje před šlágrem Adam Hložek v rozhovoru pro klubovou televizi.

Počty jsou jasné, v případě porážky by Viktorka odskočila již o sedm bodů, což by byla hrozivá ztráta.

„Na Plzeň jdeme v dobrém naladění, to je jasné. Máme za sebou těžký zápas, ale po výhře se regeneruje dobře. Plzeň je náš konkurent v boji o titul, chceme to doma zvládnout," těší se záložník Michal Sáček.

„V šatně jsem zdůraznil, že jsou to takové krůčky. Musíme zápasů s takovou kvalitou odehrát víc a pak můžeme říkat, že jsme někde, kde bychom chtěli být. Zatím jde pouze o jednotlivé zápasy. My je musíme opakovat. Pak to může být hodně zajímavé," apeluje na hráče trenér Pavel Vrba.