Zbrojovka začala přípravu i se Ševčíkem. Jedinou novou tváří je zatím krajní bek Koželuh

V Brně najisto počítají s tím, že dres Zbrojovky bude také na jaře oblékat středopolař a člen reprezentační jednadvacítky Michal Ševčík, o jehož přestupu do Sparty se dlouhodobě spekuluje. „Zájem o něj pochopitelně je. Bylo to ale i Michalovo přání, aby ještě půl roku rozvíjel svůj talent v Brně," tvrdí Požár, podle něhož bude ve Zbrojovce dál hostovat kmenový fotbalista Sparty Filip Souček.

„Věděli jsme to dopředu, takže jsem byl v klidu. Neměl by nikdo odejít, a tak si teď hlavně přeju, aby kluci zůstali zdraví. Pokud se naskytne příležitost, rádi bychom i nějakého hráče přivedli. Může to být zajímavé jméno," naznačil trenér, který do přípravy povolal mladého brankáře Michala Hložánka. „Kuba Šiman je po operaci ramene, avšak ligový start poslední lednový víkend by mohl stihnout," uvítal by.