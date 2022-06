A teď začne vojna! Bouřlivák Rada hrozí ve vojenské uniformě novými pořádky

Obrázky z nadhledu na stadion Dukly a detaily z příprav trávníku střídá prudký střih do potemnělých chodeb, záběry na klapající vojenské boty a kmitající armádní kalhoty s pečlivě nažehlenými puky doprovází dramatická hudba.

Rada se vrací do klubu, kde v jeho slavnějších dobách působil coby hráč.

„Ať se na mě nikdo nezlobí, hrát devátý místo ve druhé lize je pro Duklu málo. Budu se snažit, aby to tak nebylo," uvedl nedávno impulzivní stratég v rozhovoru pro Sport.cz.

„Vždy jsem chtěl hrát co nejvýše. Hráči si na to musí zvyknout. Beru to tak, že Dukla má ve světě pořád jméno, i když prošla nějakou krizí," prohlašoval.