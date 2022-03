Lépe do pražského derby vstoupili hosté, ve 23. minutě je poslal do vedení Turyna. Další komplikace přišla pro Viktorii v závěru poločasu, Aggoun inkasoval červenou kartu a poslal domácí do deseti. Krátce před pauzou ovšem poslední celek soutěže snížil, Kopičár proměnil pokutový kop.