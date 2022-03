Druholigové Táborsko vítá velkou posilu, zkušenosti má i ze Slavie

Vozábal střídá ve funkci Josefa Holuba, který se podílel třeba na projektu modernizace sportovního areálu Soukeník. "Nepřicházím jako spasitel. O Táborsku je totiž všeobecně známo, že je to dlouhodobě stabilizovaný klub, který dobře funguje. Město je výhodně situováno mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Nabídka Táborska mě zaujala, vím, jaké jsou tu podmínky a možnosti, na novou výzvu se těším," uvedl Vozábal.

Ten chce co nejdříve poznat všechny zaměstnance a spolupracovníky. "Mým krédem je, že nás práce všechny musí bavit. V klubu je nastavená určitá laťka, mým cílem je tuto úroveň udržet a posunout ji společnými silami o něco výše. Budu rád, když se nám to podaří, když za námi lidé uvidí kus práce," doplnil Vozábal, který pochází s Tábora a patří mezi odchovance táborské kopané. V roce 1993 však odešel studovat do Českých Budějovic a začal hrát za tamní Dynamo.