Fotbal není nic pro holky, měly by se věnovat plotně! Hráči Příbrami vyjádřili názor na ženský fotbal

Video, na kterém hráči 1. FK Příbram odpovídají na otázku, jaký je jejich názor na ženský fotbal, vyvolalo krátce po svém uveřejnění lavinu nesouhlasných reakcí. Klub jej poté ze všech sociálních sítí smazal, ale kritiku tím nezastavil.

Někteří hráči byli mírní. Ženský fotbal jim nijak nevadí, ale že by ho nějak zvlášť sledovali, to ne. Pak byli tací, kterým se vyloženě nelíbí, jako třeba záložníkovi Tomáši Pilíkovi. „Nelíbí se mi, asi tak. Myslím, že ženský by měly dělat něco jiného," řekl.

To byl ale ještě stále slabý odvar, co se výroků týká. Záložník Stanislav Vávra si servítky nebral vůbec. „Bez komentářů, já se k tomu vyjadřovat nebudu. A oni ať nekomentujou nás a ne*erou se do nás," řekl.

Fakt: Kdyby každá ženská zůstala u plotny, sníží se riziko přenosu o 50 %.

„Holky taky uměj kopat, ať každej hraje to, co ho baví. Takže názor mám pozitivní. Měly by hrát fotbal a sportovat, aby nebyly tlustý," řekl Daniel Procházka. Názor jak z pravěku, kdy žena měla zůstat v jeskyni, aby udržovala oheň, má Tomáš Dočekal.

„Není to asi úplně sport pro holky, spíš by se měly víc věnovat plotně. Ale když je to baví, tak proč ne," nechal se slyšet dvaatřicetiletý útočník. Jen málo hráčů uvedlo, že se jim hra líbí a že se na ženský fotbal koukají rádi, například Emmanuel Antwi nebo Martin Sus. To byly ale vzácné výjimky.

Asi před tím stihnu něco i uvařit

Na sítích se k videu vyjadřují jak znechucení fanoušci, tak i samotné hráčky. „Wow! Hezky hoši, gratuluju! Osobnosti plné respektu, věřte mi, že po tomhle budete konečně slavní, o to se osobně postarám," napsala Barbora Votíková, česká reprezentační jednička, která bojuje o post brankářské jedničky i ve francouzském PSG.

Další reprezentantka Kateřina Bužková, která se připravuje na srazu před kvalifikačními zápasy o MS 2023 s Nizozemskem a Běloruskem, na svém twitteru ironicky napsala: „Asi před tím stihnu i něco uvařit."

Andrea Stašková dá v neděli hattrick za Juventus a pak si pustíš tohle. Nerozumím tomu z x úhlů pohledu a už vůbec ne z pohledu PR příbramského klubu

Mnozí nechápou, proč vůbec takové video vzniklo. „Andrea Stašková dá v neděli hattrick za Juventus a pak si pustíš tohle. Nerozumím tomu z x úhlů pohledu a už vůbec ne z pohledu PR příbramského klubu," napsal například tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.