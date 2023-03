FOTBAL ONLINE: Slavia na kolenou! Sparta zvyšuje v derby o dno tabulky

„Příprava se přizpůsobila áčku. Byly to dlouhé dva měsíce a doufám, že jsme připraveni. Na derby se všichni těší, i když to bude těžké. První zápas, oba týmy jsou namočené dole...," prohlásil na webu Sparty obránce Dalibor Večerka.

Svátečního ducha souboji tradičních pražských rivalů dodá i místo zápasu, netradičně se totiž hraje na prvoligovém trávníku na Letné. „Je to osobnější než ostatní zápasy a máme jim co vracet, na podzim jsme to nezvládli. Na Letné to navíc bude vyostřenější, každý se bude chtít ukázat. Letná je sen pro každého z nás," dodal záložník z béčka Sparty Tomáš Jonáš.