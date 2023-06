Fotbalisty Zbrojovky povede po sestupu kouč Klusáček. Cílem je rychlý návrat do první ligy

„Nabídka mě okamžitě oslovila. Zbrojovku vnímám jako tradiční klub. Udělám všechno pro to, aby se rychle vrátila do nejvyšší soutěže," uvedl šestapadesátiletý Klusáček po stvrzení kontraktu. Ve funkci střídá Martina Haška. Do zahájení letní přípravy v pondělí 19. června dojde k doladění jeho spolupracovníků v realizačním týmu.