GLOSA: Zbrojovka má po podzimu výrazně nakročeno k postupu. S Bartoňkem, nebo bez něj?

Jenže má to háček. Bartoněk je totiž nejen majitelem, ale i velkým fandou Zbrojovky, která je jeho srdeční záležitostí. Proto by si rád udržel i po případném převzetí klubu novým vlastníkem aspoň na omezenou dobu určité rozhodovací pravomoci. A právě na tom zřejmě ztroskotala nedávná jednání s vlivnou agenturou Sport Invest.

Vedení klubu hned oznámilo, že už vede další rozhovory strategického charakteru. Těžko předvídat, zda budou úspěšné. S Bartoňkem v čele teď Zbrojovka ekonomicky v porovnání s dalšími druholigovými i některými prvoligovými mužstvy rozhodně nestrádá. Jenže je otázka, zda by to stačilo k trvalému zabydlení se mezi elitou. Na tom, zda se mu podaří přivést v dohledné době aspoň trochu movitého investora, závisí podle mnohých blízká i vzdálenější budoucnost klubu.

I ve Zbrojovce jsou si totiž určitě vědomi, že to, čím přehrává soupeře ve druhé lize, by v elitní soutěži rozhodně stačit nemuselo. Brňané sice nasbírali v šestnácti podzimních duelech úctyhodných 38 bodů, avšak zejména v defenzívě nebyla občas hra týmu zdaleka optimální. Především v zadních řadách by mužstvo potřebovalo posílit. Fanoušci Zbrojovky proto vyhlížejí následující týdny a měsíce s velkou nadějí, ale i s určitými obavami. Pokud se týmu po dvou předchozích částečně administrativních postupech povede na jaře konečně do třetice všeho dobrého probojovat se mezi elitu výhradně díky výkonům na hřišti, případný další sešup o soutěž níž by pak už asi hodně těžko skousávali.