Zatímco největší favorit na postup do ligy Dukla Praha v pátek na úvod sezony prohrála doma s Líšní 0:1, další z aspirantů na nejvyšší soutěž nezaváhal. Favorita poslal ve 22. minutě do vedení střelou k tyči Mikuš a v poslední dvacetiminutovce se za hosty prosadili ještě Zedníček a v nastavení do odkryté branky Bartl.