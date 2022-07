Karviná první krok zvládla. Trenéra potěšili střídající hráči, přesto chce posily

„Je to první krok, čeká nás dalších devětadvacet. Byli jsme pod tlakem, protože jsme chtěli uspět, ale my pod ním budeme celou sezonu a musíme se s tím umět vypořádat. Dneska jsme to svedli, ukázali jsme, že mužstvo má svou tvář. A co mě těší asi nejvíc, že se prosadili střídající hráči. Je fajn, že se po vystřídání kvalita ještě zvýšila," uvedl trenér MFK Karviná Tomáš Hejdušek.