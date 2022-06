Karviná zahájila přípravu. Prvním novým jménem je exkapitán Opavy Jan Žídek

Hejduškovi, který v minulé sezoně vedl třetiligovou rezervu Baníku, budou pomáhat v rolích asistentů Radomír Korytář a Marek Bielan. „S Baníkem chci spolupracovat a nabízí se, aby u nás kluci, kteří se nevejdou do ligového týmu působili. Znám je, vím, co od nich čekat. Z Ostravy do Karviné je to kousek, dvacet kilometrů. Proč by měl Baník dávat hráče někam tři sta kilometrů daleko, když je můžou mít na očích," uvedl Hejdušek.