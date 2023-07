Noví vlastníci fotbalového Brna chtějí v týmu válečníky. Zbrojovka by měla v názvu klubu zůstat

„Máme krátkodobé a střednědobé cíle," oznámil výkonný ředitel skupiny Portiva Pavel Svoreň. „Tím krátkodobým je okamžitý návrat mužstva do první ligy. Pak bychom se rádi zabydleli ve středu tabulky nejvyšší soutěže. Chystáme se i navýšit rozpočet. V našich možnostech je ho zdvojnásobit, avšak to není okamžitým záměrem. Klub musí růst postupně," tvrdí. Současný rozpočet Zbrojovky na sezonu činí 96 milionů korun.

Hospodářskou komoru bude v nové vlastnické struktuře klubu zastupovat Čeněk Absolon. „Ve Zbrojovce musí skončit éra navoněných a nagelovaných kluků, kteří sem přišli za lukrativním angažmá. Budeme preferovat válečníky, kteří budou žhnoucím srdcem bojovat na hřišti o každý balon. Naším cílem je, aby tým byl jednou schopen zopakovat to, co se předchůdcům současných hráčů podařilo v červnu 1978 v Trnavě," připomněl Absolon dosud jediný mistrovský titul v historii klubu z moravské metropole.

Bartoněk si mimořádně cení, že se mu povedlo po dohodě s novými akcionáři získat na pozici sportovního ředitele zkušeného Zdeňka Psotku. Dočasným výkonným ředitelem by se měl ve Zbrojovce v nejbližších dnech stát Ladislav Valášek, který v této pozici v minulosti pracoval ve Zlíně nebo v Bohemians a působil i ve svazových funkcích. „Provede analýzu toho, co v klubu funguje a co naopak ne," uvedl Svoreň.