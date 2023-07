Brno je značka, která má být v první lize. Nejde se bavit o ničem jiném než o postupu, tvrdí Řezníček

Splín ze závěru uplynulé sezony vás už přešel?

Myslím, že ano. Neúspěch mě hodně mrzel, ale co se dá dělat. Život jde dál. O dovolené jsem si vyčistil hlavu. Je potřeba začít zase tvrdě pracovat. Postupový cíl je jasný.

Jste nyní v odlišné pozici, než když jste do druhé ligy vstupovali před dvěma lety a pak ji suverénně vyhráli?

Pro mě je to trochu jiné. Já jsem se tehdy do Brna vrátil z Teplic a nebyl jsem poznamenaný sestupem. Teď jsem sestoupil i já, avšak to nic nemění na tom, že musíme povedenou sezonu 2021/22 zopakovat.

Kádr se výrazně proměnil. Je dobře, že řada hráčů jarním sestupem zatížená není?

Asi to určitá výhoda je. Přišli pomoct, a myslím, že budou uvolněnější. Všichni do týmu navíc velmi dobře zapadli.

Jak jste snášel letní tréninkovou dřinu?

Je to v mém věku čím dál těžší, ale odtrénoval jsem celou přípravu bez úlev. Cítím se dobře. Zamlouvalo se mně, že jsme neběhali nikde po lesích, ale všechno probíhalo na hřišti. Navíc nabírání fyzičky nebylo nijak dlouhé. Mnohem horší to bude asi v zimě, kdy budou druholigové týmy skoro půl roku bez fotbalu. To bude šílené.

Máte osobní ambici stát se znovu nejlepším druholigovým kanonýrem?

Nikoli. Chci pochopitelně dát co nejvíc gólů, avšak jednoznačnou prioritou pro mě je, aby Zbrojovka postoupila. Když budeme v tabulce první a já nepovedu pořadí střelců, vůbec mi to nebude vadit. Chybějí mi sice ještě dvě branky ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů, ale ty se mně stejně budou započítávat až po případném návratu mezi elitu.

Máte představu, kdo by mohl nahradit Michala Ševčíka, který vám v minulé sezoně připravil nejvíc gólů, ale v létě odešel do Sparty?

Uvidíme. Přišli Roman Potočný nebo Tomáš Smejkal, kteří jsou sice trochu typologicky jinými fotbalisty než Ševa, ale mohlo by nám to fungovat. Jsme teď vpředu zkušenější, doufám, že si na hřišti vyhovíme. Je to ovšem o zvyku, možná bude chvíli trvat, než se sehrajeme. Důležité však bude, aby se nám dařilo urvat vítězství i v zápasech, v nichž nám to třeba tolik herně nepůjde.

Asi bude kvůli náladě v kabině i na tribunách hodně záležet na výsledku pondělního zahajovacího duelu s Vlašimí, že?

Jasně. Pro pohodu v šatně i pro lidi by bylo samozřejmě optimální získat tři body. Domácí vítězství by nám hodně pomohlo. I kdyby se to ale nepovedlo, je to pořád jen fotbal, a furt by před námi bylo dalších devětadvacet kol.

Sledoval jste, jak posilují vaši největší potenciální soupeři v boji o postup?

Zaznamenal jsem, že Tomáš Vondrášek, s nímž se znám z Teplic, přestoupil do Dukly, kam přišel i Michal Škoda. S ním si občas volám. Já to ale beru tak, že Brno je značka, která by měla být v první lize. Neměli bychom se, v uvozovkách, na nikoho ohlížet. Musíme druhou ligou projet jako minule a postoupit. Nejde se bavit o ničem jiném.

Zbrojovku převzali po sestupové sezoně kouč Klusáček s asistenty Muchou a Poláchem. Jak změnu realizačního týmu vnímáte?