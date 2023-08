Od padesátin, kdy jsme málem dobyli Wembley, neslavím, culí se jubilant Rada. Do paměti se mu vryly i tanky

Na prvoligové scéně vedl hned sedm klubů, s Duklou ještě tu čest neměl. „Velké cíle už si v mém věku nedělám. Ale přiznávám, právě pro bývalé hráče bych chtěl Duklu do ligy přivést. Už před rokem jsem se kvůli tomu vrátil. Je to sen, taky kvůli majiteli, který mě oslovil. Starších si vážím, třeba Brumovský mě ještě trénoval. Nějaké postřehy si od něj beru dál. Pro ně bych v koutku duše postoupit chtěl, aby zase mohli chodit na první ligu."

V minulé sezoně skončila Dukla čtvrtá. „Postup nás láká. Myslím, že hráči to cítí stejně, aby si ligu zkusili. Říkám jim, že v ní by se těšili mnohem větší pozornosti."

„Ještě nechce končit, bude mu 39, gólmani to mají s věkem trochu jinak. Ještě by na to měl, ale máme mladšího brankáře. Filip trénuje gólmany, baví ho to. Trenérský kurs si udělal, plánuje i licenci. Dělá to poctivě jako já, myslím, že buňky pro to má," popisuje otec.