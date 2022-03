Pašek gól Zbrojovce neslavil. Na tabulku se dívá pěkně, tvrdí po výhře Líšně v brněnském derby

„Moc nás mrzí, že jsme prohráli před tolika fanoušky a v tak perfektní atmosféře. První dva góly jsme bohužel dostali po standardkách kvůli špatnému individuálnímu bránění," stýská si kouč Zbrojovky Richard Dostálek. „Zlepšení po pauze už nám nevyneslo ani remízu. Byl to pro nás den blbec. Dostali jsme facku, která však nemusí být na škodu. Musíme se z porážky poučit, snad nás klopýtnutí posune dál," přemítá. Jeho celek navíc přišel o zraněné obránce Hrabinu a Štěrbu, kteří museli nuceně ze zápasu odstoupit. Štěrbu dokonce odvezla sanitka na vyšetření do nemocnice.

Na začátku střetnutí ho překonal líšeňský bek David Pašek, který v minulosti oblékal právě dres Zbrojovky. „Proto jsem gól ani neslavil. Moc nám pak pomohla i druhá branka. Přesvědčili jsme se, že se Zbrojovkou můžeme sehrát vyrovnanou partii. Byla sice lepší na balonu, ale my jsme se s jejími centry do naší šestnáctky poprali skvěle. Zbrojovka je první, my druzí. Je to pěkný pohled na tabulku," usmívá se.