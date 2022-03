Po senzačním triumfu v derby zdolali i Třinec. Mluvit o baráži je zatím předčasné, tvrdí kouč Líšně Valachovič

Kdyby jeho mužstvo uhájilo druhé či třetí místo až do konce tohoto druholigového ročníku, získalo by právo startu v baráži o postup do nejvyšší soutěže. „Samozřejmě bychom za to byli rádi. Byl by to pro nás velký úspěch. Mluvit o tom teď je ale ještě předčasné. Před námi je spousta zápasů. Momentálně přemýšlíme o nadcházejícím střetnutí v Praze proti Dukle," hledí prozatím jen týden dopředu trenér Líšně.