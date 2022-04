Proroci dostali lekci, těší po postupu Bartoňka, který na podporu Zbrojovky zakládá brněnskou podnikatelskou skupinu

Majitel klubu Václav Bartoněk netají, že návrat týmu mezi elitu považoval za povinnost.

Proč?

Protože by v našem případě skoro všichni považovali za selhání, kdyby se nám to nepovedlo. Takže můj přístup k této sezoně byl pragmatický. Prostě jsme museli jít nahoru. A doufám, že jsme tím ukončili divnou tříletku, která nás v uplynulém období postihla.

Považujete to, že jste hned po roce v první lize zpátky, aspoň za nějaké vnitřní zadostiučinění?

V určitém ohledu ano. Jsem moc rád, že neměli pravdu všichni ti proroci, kteří mně od loňského června ještě zhruba do čtvrtého druholigového kola předhazovali, že s trenérem Dostálkem na lavičce nemůžeme nikdy postoupit. Bylo jich hrozně moc. A já teď zažívám uspokojení, že dostali lekci.

Vy jste měl jasno v tom, že Dostálka po loňském sestupu podržíte?

Ano. Garantoval jsem mu, že ho neobětuju kvůli názorům zvenku. Jednou jsem tak v minulosti bohužel učinil, když jsem v roce 2016 angažoval místo trenéra Kotala Habance. Zbrojovka na to doplatila.

Takže Richard Dostálek zůstane koučem Brna i teď v první lize?

Jasně. Přiznám se, že by mě po postupu ani nenapadlo měnit něco, co funguje. Je to odborník, oceňuju jeho přístup k hráčům. Dokázal kluky neskutečně semknout.

A hráčský kádr se měnit bude?

Částečně ano. Už od loňského října dělám veškeré potřebné kroky, abychom byli na sezonu 2022/23 připraveni co nejlíp a v mnohem lepší kondici než třeba v roce 2020, kdy jsme se dostali do první ligy na poslední chvíli díky rozšíření účastníků na osmnáct. Několik našich fotbalistů je už za výkonnostním zenitem, a tak za ně hledáme náhradu. Možné posily máme vytipované. Teď, když už je definitivně jisté, že jsme zpět v nejvyšší soutěži, budeme při jednáních v trochu jednodušší pozici.

Dlouhodobě taky tvrdíte, že toužíte najít někoho, kdo vám s financováním klubu pomůže...

Pracuju na tom. Jsem týmový hráč, a tak dělám všechno pro to, aby vznikla brněnská podnikatelská skupina, která by Zbrojovku financovala. Nerad bych předbíhal, ale její založení se zdá být na dobré cestě. Jen netuším, zda všechno stihneme dotáhnout už do startu nadcházejícího ligového ročníku.

Objevily se hlasy, že by v ní mohl být také majitel Komety Libor Zábranský. Je to pravda?

V určitém momentě o tom uvažoval, avšak teď už to není na pořadu dne. Chápu ho. Oba máme starosti se svým klubem, a tak by asi pro něj nebylo jednoduché, aby podporoval i fotbal. Nicméně s Liborem jsme spojenci v tom, aby se změnila k lepšímu celková péče o sport v Brně.

Splní královopolský stadion, na němž hrajete a který patří městu, licenční kritéria pro nejvyšší soutěž?

Situace je bohužel taková, že poslední zhruba čtyři roky suplujeme při jeho údržbě do jisté míry vlastníka. K blížícím se komunálním volbám tudíž vzhlížím s jistými nadějemi. Pro splnění požadavků kladených na první ligu vidím tři bolavá místa. Jsem přesvědčený, že je všechna vyřešíme, avšak budeme muset asi jít trochu přes závit.

Která to jsou?

O opravu si říká osvětlení stadionu. Vylepšit potřebujeme také sociální zázemí pro hráče i diváky. Zejména na tribuně z Vodovy ulice. A investici vyžaduje rovněž hrací plocha. Kdyby přes baráž postoupila i Líšeň a na Srbské by se tím pádem hrál ligový duel každý víkend, bylo by to už hodně na hraně. To by pak trávník potřeboval totální rekonstrukci.

Před časem jste přišel s návrhem na celkovou revitalizaci královopolského stánku. Jak to s ní vypadá?