Ředitel Vlašimi před baráží: Chuť dotáhnout vše do cíle je velká. Co stadion a Slavia?

Pomýšleli jste před sezonou na baráž?

Konkrétní cíle jsme si nevytyčovali, ale určitě jsme nechtěli hrát o záchranu. Ambice jsme měli, ale že bychom pomýšleli na baráž? To opravdu ne, ta byla spíš snem. Nahlas jsme to ani nevyslovovali.

Předpokládám, že tým má velkou chuť porvat se o ligu.

Určitě. Kluci mají velkou motivaci. Odehráli fantastickou sezonu, vytvořili tu skvělou partu, která funguje. Vizitkou pro ně je, kam až to dotáhli a jaký hrají fotbal. Myslím, že hrajeme hezký a atraktivní fotbal. Chuť dotáhnout vše do úplného cíle je velká.

Věříte si na Teplice?

Myslím, že jistá převaha by měla být na straně prvoligisty. V šíři kádru, zkušenostmi, teoreticky by tam měli být lepší hráči, když jde o vyšší soutěž. Naší výhodou je, že nejsme pod tlakem. Nemusíme, nejsme ničím svázaní. Týmy z ligy jsou pod větším tlakem, pro ně je víceméně povinnost soutěž udržet. Myslím, že tímhle se šance trochu vyrovnávají, přesto bych řekl, že Teplice budou favoritem.

Jak se připravujete na případný postup do ligy?

Už během zimní pauzy jsme reagovali na to, že jsme byli v horních patrech tabulky. Žádáme o licenci typu Silver, která by nás opravňovala k tomu hrát první ligu. Museli bychom samozřejmě splnit podmínky v licenčním řízení, vše řešíme. Hlavním problém je infrastruktura. Dohodli jsme se s 1. FK Příbram na pronájmu stadionu, ale určitě bychom tam nechtěli být dlouhodobě. Není naším cílem odvádět fotbal z Vlašimi a být dlouhodobě v jiném městě. Kvůli tomu fotbal ve Vlašimi neděláme.

Pokud byste do ligy šli, museli byste s rekonstrukcí vlastního stadionu začít hned během první sezony, jinak by vám hrozily sankce. Máte projekt, který s rekonstrukcí počítá?

Máme projekt i stavební povolení, ale některé parametry se musely upravovat, tím pádem budeme muset upravit i projekt. Každopádně během více než deseti let, co druhou ligu hrajeme, stadion postupně vylepšujeme. Zejména město do něj investuje nemalé prostředky. Ale modernizace stadionu pro první ligu by byla tak velká, že bychom museli najít dalšího investora, který by nám s tím pomohl. Nějaká jednání probíhají, ale nechtěl bych je víc rozebírat.

BARÁŽ se nám pomalu blíží 👏‼️ Dvojutkání Vlašim zahájí na stadionu Teplic ve čtvrtek od 17:00. Odveta je na programu v neděli. Hrát se bude ve Vlašimi! 💙🤍 #fcsbvlasim #baraz #spolecnezavlasim #fandimevsichni pic.twitter.com/Ja5iC7ZyRr — FC Sellier & Bellot Vlašim (@fcsbvlasim) May 17, 2022

Tohle všechno je zřejmě navázané na postup, že?

Určitě. Po baráži bychom případně měli ještě nějaký čas tyhle věci řešit (do 21. června, kdy proběhne los první a druhé ligy - pozn. aut.).

Podle šéfa klubu Petra Lajdy byste museli navýšit rozpočet zhruba o 15 milionů korun. To by nebyl problém?

Největším problémem je infrastruktura, tohle jsou věci, které se dají vyřešit. Ano, rozpočet bychom museli o něco navýšit, ale myslím, že bychom ho byli schopní pokrýt. Jsme skromný klub. Máme tu mladší hráče, kteří se chtějí posouvat, tohle gró by tu zůstalo dál.

Celkově asi řešíte velké dilema, že?

Přesně tak. Ale taková příležitost může přijít možná jednou nebo dvakrát za život. Jedna věc je, že by to byl splněný sen pro všechny v klubu, od nás ve vedení přes realizační tým a hráče až po fanoušky. Musíme koukat ale i na vše ostatní, na sportovní nebo ekonomickou stránku, na infrastrukturu. Vím, že spousta lidí si na první pohled řekne, že je blbost, abychom šli do ligy. Další zase řeknou, ať do toho jdeme, že nemáme co ztratit. Ale ono to není jen tak, jde o nejvyšší soutěž.

Probíráte vaši situaci se Slavií, se kterou úzce spolupracujete?

Ano, ale ne nějak detailně. Co máme zprávy, Slavia je přístupná oběma variantám. Tedy že bychom šli do ligy, nebo že bychom zůstali ve druhé. Rozhodnutí je však vyloženě na nás, v tomhle jsme naprosto autonomní, můžeme se rozhodovat sami. Není to tak, že by nám Slavia něco diktovala. To určitě ne.

Jak celkově funguje vaše spolupráce se Slavií?

Ta spolupráce je opravdu výborná, všechno funguje. Za Slavii s námi jedná hlavně Přéma Kovář, ale jsme v kontaktu i s ostatními lidmi z vedení. Hodně diskutujeme příchody hráčů, ty musí dávat smysl nám, Slavii i samotným hráčům.

Silné napojení a vazby na Slavii by pro vás nemohly být problémem v lize?