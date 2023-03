Třinec a Opava jen o záchranu, Karviná startuje proti prvnímu. Hned první zápas hrajeme finále, řekl trenér Hejdušek

Cílem Karviné je první místo a přímý postup zpátky do nejvyšší soutěže. „Pokud toho chceme dosáhnout, potřebujeme vítězit doma i venku. Je třeba se ale zaměřit na obranu, na podzim jsme dostávali na můj vkus hodně gólů. To, věřím, se na jaře změní," řekl Hejdušek.

O góly se v generálce postaraly ofenzivní zahraniční posily Kelvin Boateng a Adeleke Akinyemi, vysloužili si ale i kritiku. „Dali gól, ale jejich patičky, lehkovážnost a to, že po ztrátě míče nejdou do sprintu, je varující," upozornil Hejdušek.

O nové příležitosti v jiném týmu budou naopak bojovat Kacper Zych (Jastrzebie), Rafiu Durosinmi (Plzeň), Adam Krčík (Skalice), kteří odešli do nových týmů hostovat a Martin Rolinek (Prostějov, konec hostování) s Martinem Šindelářem, jenž po konci slmouvy přestoupil do FC Košice.

V Opavě už na jaře nebudou hrát ofenzivní záložník Bartosz Pikul, který přestoupil do Pardubic, záložník Denis Kramář, jenž zamířil do Olomouce a ani útočník Daniil Doleček. Posilami mají být slovenský brankář Alex Fojtíček z Bardějova, obránci Tomáš Vincour ze Slovácka, Ukrajinec Jehor Cykalo, jenž přišel z Teplic, australský záložník Thomas Whiffen a útočník Petr Rybička z Hradce Králové.

Na podzim Opavští nastříleli 14 gólů, nejméně ze všech mužstev v lize. „Ale v přípravě jsme dali celkem dost gólů a to nás trochu i zavazuje. Snad to, co jsme v přípravě ukázali v útoku, dokážeme přenést i do mistrovských zápasů. To bych byl rád," uvedl 44letý rodák z Prešova Hlinka. Opava zahájí jarní části druhé ligy doma tuto sobotu proti rezervě olomoucké Sigmy (od 15 hodin).