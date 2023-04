U fotbalistů Vyškova skončil trenér Trousil, druholigový klub ho odvolal

"Po sérii nepříliš přesvědčivých výsledků se management klubu rozhodl dát mužstvu nový impuls do zbývajících kol prostřednictvím změny trenéra a zabojovat o cíl, který před sezonou vytyčil majitel Kingsley Pungong," uvedl Vyškov, jenž se netají snahou probojovat se do nejvyšší soutěže. Po podzimní části byl tým druhý.

Bývalý obránce Slovácka či Brna Trousil začal trénovat Vyškov už v roce 2016 ve třetí nejvyšší soutěži a o pět let později mu pomohl k historickému postupu do druhé ligy. V sobotním duelu s poslední Slavií B by tým mohli vést asistent Josef Mazura s koučem brankářů Rostislavem Horáčkem. "Řešíme nástupce i to, kdo povede tým o víkendu," řekl ČTK vyškovský generální manažer Zbyněk Zbořil.