V Líšni o postupu mezi elitu nahlas nemluví. Na soustředění v Turecku si hráči přispěli ze svého

„Víme, jaké ambice má Vyškov nebo Karviná. Posílily i některé další týmy. Druholigové jaro bude rozhodně těžší než podzim. I tak uděláme maximum, abychom se udrželi nahoře. Uvidíme, na co budeme mít. Kdybychom si postup vybojovali, zvážíme, zda bychom do první ligy vstoupili," tvrdí líšeňský předseda Karel Hladiš.

Fotbalisté Líšně vstoupí do jarní části druhé ligy nedělním domácím utkáním s Vlašimí, které začne na stadionu v Kučerově ulici hodinu po poledni. A trenér Milan Valachovič netají určité obavy. „Kluci přistoupili k zimní přípravě zodpovědně. Ale v zápasech se nám výsledkově nedařilo," uvědomuje si. Jeho tým z osmi přátelských duelů zvítězil jen jednou a třikrát remizoval. Vstřelil pouze šest gólů. „Zatím to nemusí nic znamenat. Pořád to byla příprava, v mistrovských duelech může být všechno jinak," věří kouč.