Vyškov plní plán kamerunského majitele klubu. Na jaře chceme být ještě lepší, tvrdí Kameník

Vedoucí příčka bude na konci sezony zaručovat přímý postup do nejvyšší soutěže. „Kdybychom neklopýtli doma s Opavou, mohli jsme na tom být ještě líp. A v Líšni jsme byli výhře blíž než domácí,“ připomněl kouč Vyškova Jan Kameník ztráty svého mužstva v závěru podzimu. „I tak se za nic neschováváme,“ netají, že cílem jeho celku je postup do první ligy.

Proto by Kameník rád kádr, v němž převažují díky majitelovým kontaktům afričtí fotbalisté, v zimní pauze rozšířil a posílil. „Neustále diskutuju s představiteli klubu, na jaké posty hráče potřebujeme. To, kolik nových kluků přijde, bude záviset i na případných odchodech,“ naznačil, že někteří z jeho svěřenců by mohli napodobit plzeňského Dweha či jabloneckého Alegueho, kteří zamířili z Vyškova po úspěšné loňské sezoně do elitní soutěže.