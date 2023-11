Vyškov neskrývá ambice na postup. Kouč Dukly Rada si připadal jako při mezistátním utkání

„Získali jsme do tabulky nesmírně cenné tři body,“ liboval si spokojený vyškovský kouč Jan Kameník. Podle něj byli Pražané na jeho tým velice dobře připraveni. „Zpočátku jsme měli problémy ve středu hřiště. Postupně se náš pohyb ale zlepšil. Začali jsme důsledněji dostupovat protihráče a ofenzívní sílu Dukly jsme tak eliminovali. A byli jsme efektivní v koncovce,“ těšilo ho.

Gólman Jan Stejskal, který ve Vyškově hostuje ze Slavie, se blýskl po přestávce zejména skvělým zákrokem proti Matějkovi, čímž napravil předchozí chybu. „Říkali jsme si, že bychom si neměli na těžkém terénu dávat malé domů, ale směřovaly ke mně za pouhých deset minut snad tři či čtyři. Chtěl jsem si balon zpracovat, avšak ulítl mně k protihráči. Takže jsem se snažil roztáhnout, jak to nejvíc šlo. A přálo mi štěstí,“ oddechl si.

Fotbalisté Dukly nyní ztrácejí na vedoucí Vyškov čtyři body. „Není to pro jaro špatná výchozí pozice. Mohla být ale ještě lepší. Škoda že nám poslední dva podzimní zápasy nevyšly,“ připomněl trenér Petr Rada také předchozí domácí remízu s Táborskem.

Ve Vyškově postrádal zraněné Kozla a Šebrleho. „Příčinou naší porážky byly ale po solidním vstupu do zápasu naše individuální chyby,“ věděl. Štvala ho zejména druhá Štěpánkova trefa. „My před ním ustupujeme a necháme ho v klidu vypálit. To bylo pro mě frustrující. Nesmí se to stávat,“ měl jasno Rada.