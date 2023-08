Rozčarovaní brněnští fanoušci, jichž přišlo na zápas klubů se slavnou minulostí přes tři tisíce, vyprovodili svůj tým do kabiny skandováním „Zavolejte Zbrojovku!".

Střetnutí s Duklou podle něj notně ovlivnil vedoucí gól Pražanů deset minut před pauzou. „Padl snad z druhé či třetí trochu nebezpečnější akce soupeře. My jsme pak ve snaze vyrovnat prokázali málo odvahy směrem dopředu. Předváděli jsme sterilní a bezpohlavní fotbal. Prakticky jsme nevystřelili na branku. Dukla zvítězila zaslouženě," uznal Klusáček. „Čekal jsem, že hráči udělají pro výhru víc," dodal.

Podle útočníka Romana Potočného vstoupili Brňané do zápasu nejlíp z dosavadních tří druholigových kol. „Jenže po inkasovaném gólu jsme se složili. Řadu situací jsme pak řešili špatně. Jsem naštvaný jako kráva," ulevil si. „Ani nikdo z ostatních kluků se v kabině rozhodně neusmívá," tvrdil.

S brněnskými spoluhráči byl po nepovedeném duelu fandům navzdory jejich značné nespokojenosti poděkovat. „Že nás pohaněli? Nedaří se nám, mají na to právo," má Potočný jasno. Už v sobotu čeká Zbrojovku další náročné střetnutí v Táboře. Tamní tým se dosud pyšní stoprocentním bodovým ziskem. „Jsme profesionálové, musíme nabitý program zvládnout. A udělat maximum pro dobrý výsledek," předsevzal si.

Fotbalisté Dukly si v Brně spravili chuť po předchozím nečekaném domácím nezdaru s Vyškovem. „Nevstoupili jsme do zápasu se Zbrojovkou dobře, ale vedoucí branka nám hodně pomohla," liboval si spokojený trenér Pražanů Petr Rada. Jeho mužstvo nezaskočilo ani to, že po pauze poslali domácí na hřiště rychlonohého Nigerijce Alliho. „Ani jsem netušil, že ten malý čertík, který předvedl v minulé sezoně v lize spoustu dobrých věcí, v Brně ještě je. Povedlo se nám ho ale ubránit. A cením si, že jsme nepustili do žádné šance Kubu Řezníčka. Z brejku se nám podařilo přidat druhý gól," netajil radost z tříbodového zisku.