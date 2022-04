Zbrojovka je už opět prvoligová. A kapitán Řezníček v Brně prodloužil smlouvu

„Loni v létě jsem se do Zbrojovky vrátil s touhou pomoct jí k postupu do první ligy. To se povedlo. V Brně jsem spokojený, a tak jsem rád, že jsme se domluvili na další spolupráci. Snad je i klub spokojený se mnou," usmál se Řezníček, jehož trefa proti Třinci byla už šestnáctou v tomto prvoligovém ročníku. V nejvyšší soutěži dosud odehrál 301 utkání, v nichž zaznamenal 77 gólů. Od července bude mít třiatřicetiletý útočník možnost přidat další.