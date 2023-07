Zbrojovka poprvé vyhrála, ale nepřesvědčila. Modlili jsme se, aby byl konec, přiznal kouč Klusáček

„Opět jsme zápas otáčeli jako s Vlašimí. Tentokrát jsme to zvládli, ale bolelo to. Prvních dvacet minut z naší strany velmi špatných, byli jsme na ručník. Kdybychom prohrávali 0:2, nemohli bychom se divit. Pak se naše hra trochu zlepšila, podařilo se nám vyrovnat a po přestávce to i otočit, v závěru jsme však byli zase pod tlakem a modlili se, aby byl konec," přiznal brněnský kormidelník Luděk Klusáček.